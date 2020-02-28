Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

6 saat önce

Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi., System.String[]

Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

Nezih Doğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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