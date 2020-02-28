Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki hava saldırısında 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan: 'İdlib'deki hava saldırısında 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur' - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki hava saldırısında 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 29 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 29 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmekte. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibarıyla hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

Hatay Valisi Doğan: İdlib'deki hava saldırısında 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur

Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:33 Kaynak: AA
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