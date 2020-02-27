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Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır...
6 saat önce
Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Hatay Valisi Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor"
Son Dakika Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Yunanistan sınırına geldi İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı Şehit haberlerinin ardından NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi: İdlib için geçerli mi?