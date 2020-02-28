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Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan...
27 dakika önce
Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Hatay Valisi Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir."
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