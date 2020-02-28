Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan: 'İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu' - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan: "İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu"

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hava saldırısında 22 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hava saldırısında 22 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 22 askerin şehit olduğunu açıkladı. Vali Doğan "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

(İHA)

Hatay Valisi Doğan: İdlib'deki saldırıda 22 askerimiz şehit oldu

Nezih Doğan, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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