Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
HATAY Valisi Rahmi Doğan
'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas
'ta toprağa verildi. Hatay
Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas'ta yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Kaya Doğan evinde vefat etti. Kaya Doğan için Ulu Cami'de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Rahmi Doğan ve ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan
, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti
Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
, AK Parti Kars
Milletvekili Ahmet Arslan
, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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