Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

55 dakika önce

HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta toprağa verildi.

Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta toprağa verildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas'ta yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Kaya Doğan evinde vefat etti. Kaya Doğan için Ulu Cami'de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Rahmi Doğan ve ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Rahmi Doğan, Sivas, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
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