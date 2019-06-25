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Hatay Valisi Doğan İskenderun'da incelemelerde bulundu

26 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yapılması planan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Doğan İskenderun'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yapılması planan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Doğan, İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan taş ocağında, Çankaya Mahallesi'nde yapılması planlanan seyir terası ve kent merkezinde geçen feyezan kanalı çevresinde incelemelerde bulundu.

Doğan, İskenderun'un doğasıyla deniziyle sosyal ve kültürel yapısı ile gelişme olan bir şehir olduğunu dile getirerek, halka hizmet noktasında İskenderun halkına en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarını belirtti.

Yapılan düzenlemeler hakkında Doğan'a bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da halka en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade etti.

İskenderun'u hep birlikte hak ettiği noktaya getireceklerini kaydeden Tosyalı, Vali Doğan'nın projeler için gerekli çalışmalara destek vereceğini ve el birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:42 Kaynak: AA
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