Hatay Valisi Doğan, Reyhanlı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve kurum müdürlerince karşılanan Doğan, bazı Yeşilçam filmleri ile dizilere mekan olan Harran Mahallesi'ndeki konağı ziyaret etti.

Doğan, Hatay Valiliği tarafından restore edilerek sinema müzesine dönüştürülmesi planlanan konakta incelemelerde bularak yetkililerden bilgi aldı.