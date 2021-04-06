Hatay Valisi Doğan ve Osmaniye Valisi Yılmaz, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan ve Osmaniye Valisi Yılmaz, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 11:25
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.
Vali Rahmi Doğan, mesajında, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne tarihe tanıklık eden, yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının haber kaynağı Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirtti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da mesajında, "Dünyadaki sesimiz, kulağımız ve gözümüz olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.
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