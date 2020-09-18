Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Firik de Vali Doğan'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Firik, Vali Doğan'a AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı albümü hediye etti.