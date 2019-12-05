Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA'nın

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi. Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" başlıklı fotoğraflara oy veren Vali Doğan, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana oyunu kullandı.

Vali Doğan, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu sene Hatay'dan karelerin de yer almış olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. İlin doğal güzelliklerinin yansıtıldığı kareleri fotoğraflayan AA çalışanlarını tebrik eden Doğan, şöyle konuştu:

"Ben buradan tüm Türkiye'ye şunu söylemek istiyorum: 2019 yılı gerçekten Türkiye için çok yoğun, hareketli ve başarılı geçmiştir. Bu kadar badireye rağmen, bu kadar dış mihrakların taarruzuna rağmen Türkiye ve Türk milleti bu yılı, başarılı bir şekilde atlatmıştır. Bu yıl içerisinde Suriye'de yapmış olduğumuz başarılı operasyonlar vardır... Ekonomik olarak bizi bir krize sürüklemek isteyen kesime rağmen Türkiye bu krizden de başarıyla çıkmıştır. Ben inşallah 2020 yılının Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, nice başarılı yıllar diliyorum."

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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