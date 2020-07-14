Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan, "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan, "15 Temmuz" mesajı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Vali Doğan, mesajında, tarihinin her sayfası kahramanlıklarla dolu olan aziz milletin, gücünü taşımış olduğu şuur ve bilinçten aldığını aktardı.

"15 Temmuz Kahramanlık Destanı"nı genç nesillere aktarmanın önemli ve milli bir vazife olması gerektiğini vurgulaşan Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en mühim kadrolarına sızan FETÖ ihanet şebekesini 'Şanlı Türk Halkı' 15 Temmuz 2016 gecesi canı pahasına tarihin tozlu sayfalarına gömmesini bilmiştir. Bu milli şuurla milletimizin adeta destan yazdığı bu tarihi gecede, devletimizin tüm organları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği direktiflerle hareket ederek Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Milletimiz, ata yurdunu hain odaklardan korumuş ve binlerce yıllık tarihi geçmişinden aldığı sorumluluk bilinciyle FETÖ denilen bu terör örgütünü çökertmeyi vazife bilmiştir. Bu kadim millet, uğramış olduğu bu alçak saldırı karşısında gereken cevabı, canıyla ve kanıyla verirken aynı zamanda kendi vergileriyle alınan uçağın, tankın ve tüfeğin, kendisine doğrultulamayacağını da ispatlamıştır. Tarihsel olarak bir yapılaşmanın ve planın neticesi olan bu hain darbe girişimi, sonuç itibariyle halkımızın birbirine daha fazla kenetlendiği bir dönüm noktası olarak tarih sayfalarındaki yerini almış, aynı zamanda hangi terör örgütü olursa olsun demokrasiden ve birliğimizden taviz verilmeyeceğini de göstermiştir."

Doğan, milletin kararlılığının ve milli iradeye sahip çıkabilme becerisinin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi de her daim bertaraf edebilecek güçte olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hataylıların da birlik, beraberlik ve demokrasi adına bu hain saldırı karşısında meydanları doldurduğunu ve örnek bir duruş sergilediğini kaydeden Doğan, tüm şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andığını belirtti.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:39 Kaynak: AA

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