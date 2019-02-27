Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Sınır Kapılarında İnceleme

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, Kumlu
ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı ile Cilvegözü
Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan
Zeytindalı Kara Hudut Kapısında verilecek hizmetler ve bunlara yönelik olarak düzenlenen hizmet alanları hakkında bilgiler aldı, gümrük alanı ve hizmet birimlerini gezdi.
Daha sonra Reyhanlı
'daki Cilvegözü Sınır Kapısına giden Doğan, burada tırların içerisini tarayabilen X-Ray cihazı, gümrük sahası ve aktarma alanında yapılan düzenlemelerle yaya geçişlerinde kullanılan bölümlerde yapılan yeni düzenlemeleri yerinde inceledi.
İncelmeler sırasında Doğan'a, Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu, Orhan Aktürk ve Salih Altun, Gümrük Bakanlığı
heyeti, Doğu Akdeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Halit Ergin ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz
Bilen de eşlik etti.