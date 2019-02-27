Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Sınır Kapılarında İnceleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Sınır Kapılarında İnceleme

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı ile Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Sınır Kapılarında İnceleme, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı ile Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan Zeytindalı Kara Hudut Kapısında verilecek hizmetler ve bunlara yönelik olarak düzenlenen hizmet alanları hakkında bilgiler aldı, gümrük alanı ve hizmet birimlerini gezdi.

Daha sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısına giden Doğan, burada tırların içerisini tarayabilen X-Ray cihazı, gümrük sahası ve aktarma alanında yapılan düzenlemelerle yaya geçişlerinde kullanılan bölümlerde yapılan yeni düzenlemeleri yerinde inceledi.

İncelmeler sırasında Doğan'a, Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu, Orhan Aktürk ve Salih Altun, Gümrük Bakanlığı heyeti, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA

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