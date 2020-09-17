Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni stattaki çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Doğan, beraberinde Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ile yapımı devam eden statta inceleme yaptı.

Vali Doğan, hibrit çim serim çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.