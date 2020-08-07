Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatayspor yöneticilerini kabul etti - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yöneticilerini kabul etti.Valilikinternet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleriyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ağırladı.

Doğan, Hatayspor Kamp Tesisleri'nin görsellerini içeren sunumu izleyerek yetkililerden tesisle ilgili bilgi aldı.

Hatayspor Kulübü Başkanı Tazearslan da kabulünden ve Hatayspor'a olan ilgilerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.