Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi. - Son Dakika

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
27 dakika önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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