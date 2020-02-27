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Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir...
6 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur."
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