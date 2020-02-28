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Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati...
25 dakika önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
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