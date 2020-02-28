Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Rahmi Doğan: '(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati... - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati...

25 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"

Hatay Valisi Rahmi Doğan:

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "( İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"

Rahmi Doğan, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak
AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 04:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]