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Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır.
6 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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