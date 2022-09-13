Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, arkeolojik çalışmaların, hem kent tarihinin derinliklerinin ortaya çıkarılması hem de turizm açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Rahmi Doğan, Arkeoloji, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay Valisi Doğan, Aççana Höyük'teki sezon kazısını inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.