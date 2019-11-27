Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye- Suriye sınır hattında bulunan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Yayladağı ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Topraktutan Hudut Karakolu ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesini ziyaret ederek burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

İlçede bin 740 rakımlı 208. Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına da giden Vali Doğan, hudut kartallarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada vatan evlatlarının vatanın her noktasında olduğu gibi Hatay'da da Türk bayrağını dalgalandırdığını belirtti.

Sınırda askerlik yapmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu aktaran Doğan, "Sizler burada vatanın sınır noktasında nöbettesiniz. Bu önemli görevin farkında olmanız bizi gururlandırıyor. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Biz de size moral vermek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Vali Doğan'ın ziyaretlerine 2. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek de eşlik etti.

Nezih Doğan, Rahmi Doğan, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]