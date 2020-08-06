Hatay Valisi Rahmi Doğan "Virüsle bilinen tek mücadele maske ve mesafe" - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan "Virüsle bilinen tek mücadele maske ve mesafe"

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaymakamlar, esnaf odaları, ticaret oda temsilcileri ile birlikte farkındalık oluşturmak amacı ile maske ve mesafe uyarılarda bulundu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, maske takılmadığı ve sosyal mesafe korunmadığı sürece sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Antakya İlçesi Hürriyet Caddesi'nde esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca maske dağıtımı da gerçekleştirilirken, Hatay Valisi Rahmi Doğan maske ve sosyal mesafe vurgusu yaptı.

Ulu Camii önünde basın açıklaması yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan farkındalık oluşturma konusunda bir girişimde bulunduklarını belirterek "Hem ülkemiz, hem ilimiz hem de tüm dünya da korona virüs ile bir mücadele var. Bu kapsamda bakanlıklarımızın belirlemiş olduğu çerçeve de ilimizde de tüm tedbirler uygulanmakta. Ancak zaman zaman bir takım sorunlarda yaşamıyor değiliz. Bugün Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yapılan bir uygulama var. Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarmak, hatırlatmak, farkındalık oluşturmak anlamında tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız esnaf odalarımız, ticaret oda başkanlarımız ve tüm kamu kurum kuruşların müdürleri ile birlikte etrafımızda ki insanlara maske ve mesafe konusunda tekrar bir hatırlatma yapma tekrar farkındalık oluşturma konusunda bir girişimde bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız şu maske ve mesafe, gerçekten çok önemli. Bu virüsle mücadelenin tek bilinen yöntemi bu. Aşı bulunmadığı sürece maske ve mesafeyi korumadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Bu konuda herkes kendi tedbirini ve etrafındakilere de bu konuda hatırlatma yapması vazife olarak addettik. Umarım en kısa sürede tüm dünya bu virüs illetinden kurtulmuş olur, normal hayatımıza döneriz. Ancak yeni normal dediğimiz bu hayatı da belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmemiz lazım. Aksi takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir takım sıkıntılarla karşılaşmak durumunda oluyoruz. Bunu aşabilme anlamında da belirlenen tedbirlere riayet edelim. Her şeyden önce maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Bütün vatandaşlarımızın alınan bu tedbirlere uymasını istiyoruz" dedi.

Vali Doğan, ayrıca bakanlıkların dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.