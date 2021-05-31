Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları tarafından Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları tarafından Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır hatlarında görev yapan Mehmetçik tarafından kaçakçılara geçit verilmediği kaydedildi. Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 14 bin 775 paket sigara, 31 kilo 988 gram gümüş ve 239 kilo gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiği vurgulandı. - ANKARA

Son Dakika

Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü

Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi! Bir tarih böyle yok oldu

Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan

Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın

Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu

Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı