Hatay Varank Akıllı Teknolojileri Geliştiren Kobi'lere İlk Kez Devlet Desteği Sağlayacağız

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Bakan Müjdeyi Verdi! 350 Milyon Lira Destek Verilecek

Jet Fadıl Mağdurları Caprice Gold Önünde Eylem Yaptı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu