Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı

25.03.2022 15:31
Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı

Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde İskenderun Körfezi (Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli sağanak (21-50 kilogram/metrekare) ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde ( Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji, İskenderun, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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