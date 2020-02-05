Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kilo 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay polisinin uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında kent genelinde yaptığı çalışmalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Gaziantep, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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