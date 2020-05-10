Hatay ve Mersin'de şehit anneleri ve

Hatay ve Mersin'de, Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında, şehit anneleri ile 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü kutlandı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, beraberindeki heyetle Bayır ve Yeni mahallelerdeki evlerinde 102 yaşlarındaki Sıdıka Özdemir ve Sultan Kuvvet'i ziyaret etti.

Candan, Anneler Günü'nü kutladığı Özdemir ve Kuvvet'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ve hediye paketini sundu.

Proje kapsamında, şehit annesi Hadice Sural (67) da ziyaret edildi.

Kırıkhan'da da Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, beraberindeki heyetle 110 yaşındaki Ayşe Kara, 101 yaşındaki Durdu Dalkıran ve 100 yaşındaki Fidan Yılmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

"Asırlık Çınarlar"ın Anneler Günü'nü kutlayan Karamehmetoğlu, kadınlara çeşitli hediyeler de verdi.

Mersin

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge'nin annesi Elife Gölge'yi Atayurt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aileye hediyelerini sunan Emiroğlu, Elife Gölge'nin Anneler Günü'nü de kutladı.

Emiroğlu, daha sonra ziyaret ettiği 105 yaşındaki Zeynep Köse'nin de Anneler Günü'nü tebrik etti.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula da şehit annesi 83 yaşındaki Fatma Söğüt'e Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulundu. Kula, hediye takdim ettiği Söğüt'ün Anneler Günü'nü kutladı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da yazılı açıklamasında, ilçede 100 yaş ve üzerindeki 20 annenin ziyaret edildiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubu ve hediye paketini ailelere ulaştırdıklarını belirtti.