Hatay ve Osmaniye'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

Hatay ve Osmaniye'de vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve okullarda dezenfeksiyon yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı park ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Halk sağlığının korunması amacıyla il genelinde park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve çöp kovalarının temizliğinde, çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanlar kullanılıyor.

Uygulama periyodik devam edecek.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından ilçe sınırları içindeki ilk ve orta okullar ile liseler de dezenfekte edildi.

Sınıfları, tuvaletleri ve öğretmenler odasını dezenfektanlarla temizleyen ekipler, kapı ve pencere kolları, merdiven pervazları ve musluklar gibi elle dokunulan yerleri titizlikle temizledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) ise binaların personel ve öğrenci girişlerine el dezenfektanları konuldu.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yaptığı yazılı açıklamada, virüse karşı en önemli tedbirin hijyen olduğunu hatırlatarak "Bu doğrultuda bizde üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde yer alan tüm binaların personel ve öğrenci girişlerine dezenfektan ürünler yerleştirdik. Bunların kullanımı noktasında üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.