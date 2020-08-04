Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmenlerine bayram yardımı - Son Dakika

Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği, Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmeni ailelere Kurban Bayramı'nda kıyafet ve kurban eti dağıttı.

Derneğin İkinci Başkanı Muhammed Karabacak, AA muhabirine, dernek olarak bayramda birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Hatay'ın Yayladağı ilçesi ve Osmaniye'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni yetimlere kıyafet aldıklarını ifade eden Karabacak, "Derneğimizce temin edilen bayramlık kıyafetler 280 yetime dağıtıldı. Kesilen 97 hisse kurban, parçalara ayrılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 214 yetim çocuğumuza kişi başı 50'şer lira harçlık verildi." dedi.

Dernek çalışmalarının süreceğini aktaran Karabacak, yardımların ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.