Hatay Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü
38 dakika önce
Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen minik Mehmet öldüHatay'da yağış ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su birikintisine düşen Mehmet Emin Gezer (5), boğularak yaşamını yitirdi.
Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen minik Mehmet öldü Hatay
'da yağış ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su birikintisine düşen Mehmet Emin Gezer (5), boğularak yaşamını yitirdi. Minik Mehmet'in suya düşme anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hatay merkeze bağlı Aşova Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte son dönemdeki yağış nedeniyle oluşan su birikintisinin yakınında oynayan Mehmet Emin Gezer, derinliği 1 metreyi aşan gölete düştü. Suyun içinden çıkamayan minik Mehmet, boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğun suya düşme anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından cesedi bulunan Mehmet Emin Gezer'in cenazesi bugün öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Aşova Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
ise Mehmet Emin Gezer'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:43 Kaynak: DHA
Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada
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