"Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor" - Son Dakika

"Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangında can kaybının yaşanmadığını ve müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangında can kaybının yaşanmadığını ve müdahalenin sürdüğünü belirtti. Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesinin bir kısmının boşaltıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava araçlarıyla da müdahalenin süreceğini kaydetti.

Yangının rüzgar, sıcak hava ve engebeli arazi şartları nedeniyle yayıldığına vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Bugün Hatay'daki yangınla ilgili bilgi vermek için buradayız. Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bu yangınlardan 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndürüldü, 3 tanesi devam ediyor. Biri Kahramanmaraş Andırın yangını, biri İzmir Kınık yangını diğeri de Hatay Samandağ yangını. Diğer yangınlar göreceli olarak buradan daha iyi durumdalar. Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeniköy mevkii yakınlarında 10.40 saatlerinde çıkan yangına hemen 10 dakika içerisinde müdahale edildi. Tabi ki yangının sık sık yön değiştirmesi, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması ve tabi ki meteorolojik şartlarda da havanın çok kuru olması sebebiyle yangında bugünkü noktaya kadar geldik. Şu an Antakya ilçesi içmeler, Kisecik ve Karlısu mahallelerine yangın ulaştı. Yangına tabi şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinası, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz" dedi.

Yangında yerleşim yerlerinin zarar görmediğini, sadece 2 samanlığın bir miktar zarar gördüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Yerleşim yerlerine yakın olduğu sebebiyle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik Mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü, bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili olarak tedbiri bir tahliye gerçekleşti. Bizim buradaki ana amacımız yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra da yangının etrafını çevrelemek, tamamıyla kontrol altına almak olacak. Şu anda yerleşim yerleriyle alakalı önemli bir tehdidimiz yok. Arkadaşlarımız yerleşim yerlerinin etraflarına konuşlandılar. İnşallah gece boyu da çalışmalar sürecek, sabahın ilk ışıklarıyla beraber de talimat verdim su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımızla gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Zorlu arazi şartlarında geçen mücadelede sabaha kadar inşallah önemli mesafe kat etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, açıklamalarının ardından alandan ayrıldı.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Samandağ, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Hatay yangınında can kaybımız yok, müdahale devam ediyor' - Son Dakika

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