Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika

Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

6 saat önce

Yaralı atmacaya sahip çıktılarHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, işyeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten Hasan Deniz, işyerinin önünde çırpınan yaralı atmacayı gördü. Bir süre yerde hareketlenen yırtıcı kuşu izleyen Deniz, dikkatlice yaklaşarak yakaladı. Yaralı atmacayı işyerine alan Deniz, su ve yiyecekle besledikten sonra ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı atmacayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürdü.

Yerde gördüklerinde ilk olarak kuşun cinsini anlayamadıklarını anlatan Deniz, "Bizi ısırmaya çalışıyordu. Belli ki hem korkmuş hem de canı çok yanıyordu. Bakımını yaptıktan sonra ilgili yerlerle iletişim kurup, almalarını söyledik. Ekipler tarafından alınan atmaca tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar

Hasan Deniz, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular
İnternet üzerinden satışa çıkarılan mancınığı görenler gözlerine inanamadı Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma

Son Dakika Haberleri
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 15:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]