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Hatay yasin öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

51 dakika önce

Yasin öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandıHatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren öğretmen 36 yaşındaki Yasin Gürgen, sevenleri ve öğrencilerin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yasin öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren öğretmen 36 yaşındaki Yasin Gürgen, sevenleri ve öğrencilerin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sezer Sitesi'ndeki evinde kalp krizi geçirden eğitimci Alparslan Gürgen'in oğlu matematik öğretmeni Yasin Gürgen kurtarılamadı. Genç öğretmen için öğle namazına müteakip Kaptan Mehmet Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene, ailesi, eğitim camiası temsilcileri, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürgen'in cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay yasin öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Kalp Krizi, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
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