Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.


İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.


Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY

Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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