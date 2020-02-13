Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi - Son Dakika

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Hatay Yayladağı'nda eğitime yarın ara verildi
6 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
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