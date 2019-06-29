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HATAY Yayman Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı'nı bu yıl bitiriyoruz

14 dakika önce

Yayman Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı'nı bu yıl bitiriyoruzAK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, geçtiğimiz haftalarda temel atma töreni yapılan Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajlarının bu sene içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Yayman Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı'nı bu yıl bitiriyoruz
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, geçtiğimiz haftalarda temel atma töreni yapılan Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajlarının bu sene içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda açılışı yapılan ve bazı teknik aksaklılar sonucu henüz faaliyete girmeyen Karaçay Barajı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, '5 yıldızlı' olarak adlandırdığı projeyle ilgili önemli müjdeler verdi.
Barajın dolgusuyla ilgili sıkıntıların olduğunu belirten Yayman, Sürekli DSİ ve yükleyici firma ile görüşüyoruz, bir enjeksiyon yönetimi ile bu sorunu çözüyoruz. Karaçay Barajı su tutmaya başlayacak. Karaçay 5 yıldızlı bir baraj, Karaçay'ı her Hataylının görüp gurur duyması lazım. Biz ona 5 yıldızlı proje diyoruz. Bu baraj taşkını önleyecek, yazın sulamayı sağlayacak, Antakya'nın 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, elektrik enerjisi üretecek ve Samandağ bölgesini Abant gibi turizm bölgesi haline getirecek. Aynı şekilde Reyhanlı Barajı'nı da tamamlayacağız dedi.
ÇINAR AĞAÇLARI ARTTIRILIYOR
Hatay'da Topboğazı ve Hassa yolu üzerine 5 bin adet çınar dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yayman, bu sene içerisinde de Kırıkhan'dan Reyhanlı'ya 5 bin adet çınar ekimi yapılacağını belirtti. Yayman, şöyle konuştu
Fransızların sömürge yönetimi altında bütün şehirlerin girişine çınar ekilmişti. Eğer bu şehri yöneten Fransız sömürgecisi çınar ektiyse biz bu şehrin yerlileri olarak dedelerimizin ruhunu şad etmek için çınar ağacı dikeceğiz. Çınar ağaçlarımızın hepsi tuttu, inşallah gelecek sene içerisinde bunlar daha da görünecek birkaç sene içerisinde Türkiye'nin en önemli yollarından bir tanesi olacak resterasyon peyzaj çalışmaları bakımından Allah nasip ederse ben iddia ediyorum ki bu yol Türkiye'ye model olacak.
HATAY Yayman Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı'nı bu yıl bitiriyoruz
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
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