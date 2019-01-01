Son Dakika Haberleri: Hatay Yılın İlk Saatlerinde Motosiklet Kazasında Öldüler

Hatay Yılın İlk Saatlerinde Motosiklet Kazasında Öldüler

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu iki genç hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu iki genç hayatını kaybetti. Kaza gece 01.00 sıralarında, Arpaçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16) adlı iki arkadaş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletle kaza yaptı. Yola savrulan gençler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

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