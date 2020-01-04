Hatay yunus timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay yunus timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Hatay yunus timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

6 saat önce

Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiHATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Timleri nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiler.

Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Timleri nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiler. İhsan Kıbrıslı ile kardeşi Yasin Kıbrıslı, polis üniforması giyip, ekip otosu ile şehir turu yaptılar.

Meydan Mahallesi'nde oturan nörofibromatizs hastası olan İhsan Kıbrıslı (24) ile kardeşi Yasin Kıbrıslı (16) evlerine ziyarete gelen Yunus timlerine en büyük hayallerinin yunus polisleriyle birlikte şehir turu atmak olduğunu anlattı. Kardeşlerin talebi İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e bildirildi. Güneş, talebin yerine getirilmesi için ekiplere izin verdi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan Yunus ekipleri, sirenler çalarak kardeşlerin evine geldi. İhsan'a üniforma giydiren polisler aracın ön koltuğuna oturtarak 'Bugün ekip amiri sensin' diyerek sirenler eşliğinde yola çıktılar. Bu sırada okulda olan Yasin'i de okulundan alan ekipler, 2 kardeşe şehir turu attırdı. Şehir turunun ardından evine getirilen İhsan ve kardeşi Yasin ailesine teslim edildi.

Anne Mehtap Kıbrıslı, "Bugün İhsan için çok önemli ve tarihi bir gün tüm polislere ve emniyet müdürüne teşekkür ediyorum"dedi.

Hatay yunus timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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