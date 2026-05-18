Hatay’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 organizatör tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı. Belen-İskenderun yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 16 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEN-İSKENDERUN YOLUNDA ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs 2026 tarihinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri takip çalışmaları kapsamında iki aracı takibe aldı. Belen-İskenderun yolu üzerinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 16 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Araçlarda bulunan düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları değerlendirildi. Emniyet ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yakalanan şahıslar gerekli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi.

Operasyon kapsamında kullanılan araçların organizasyon faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli organizatör, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında durdurulan araçların sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Kaçak göçmen taşımacılığında kullanıldığı belirlenen araçlar ise trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenilirken, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

