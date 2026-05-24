Hatay’da selin yaraları sarılıyor: Zarar Tespit Komisyonu kuruldu

Hatay’da aşırı yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespit süreci başlatıldı. Hatay Valiliği tarafından kurulan Zarar Tespit Komisyonu, vatandaşların konut, iş yeri, araç, eşya, tarım ve hayvancılık alanındaki zararlarını değerlendirecek. Başvuruların afet tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ilgili kurumlara veya kaymakamlıklara yapılması gerekiyor. Hatay’da etkili olan aşırı yağışlar ve beraberinde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede oluşan hasarın belirlenmesi amacıyla Zarar Tespit Komisyonu kurulduğu duyuruldu. Komisyonun, selden etkilenen vatandaşların zararlarını kayıt altına alarak ilgili süreçlerin yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Valilik yetkilileri, başvuruların zarar türüne göre ilgili kurumlara yapılması gerektiğini ifade ederken, vatandaşların süreci kaçırmamaları için yasal süreye dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Hasar tespit çalışmalarının sahada titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

ZARAR TÜRÜNE GÖRE BAŞVURU KURUMLARI BELİRLENDİ

Selden etkilenen vatandaşların başvuru yapacağı kurumlar zarar türüne göre ayrı ayrı belirlendi. Evleri zarar gören vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne müracaat edebileceği açıklandı. Acil temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep eden vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabileceği bildirildi. İş yeri, araç veya ev eşyası zarar görenlerin ise Defterdarlık ya da bulundukları yerdeki Vergi Dairesi Müdürlüklerine müracaat edebileceği ifade edildi. Tarım ve hayvancılık alanında zarar yaşayan vatandaşlar için de başvuru adresi İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak açıklandı. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan kaybı yaşayan, tarımsal alanları ya da ağaçları zarar gören çiftçilerin ilgili müdürlüklere başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE UYARISI

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, zarar tespit başvurularının afet tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde yapılması gerektiği vurgulandı. Bu sürenin yasal mevzuat gereği olduğu belirtilirken, bayram tatillerinin de 15 günlük süreye dahil olduğu ifade edildi. Vatandaşların başvurularını doğrudan ilgili kurumlara yapabilecekleri gibi İlçe Kaymakamlıkları üzerinden de gerçekleştirebilecekleri kaydedildi. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların belgeleriyle birlikte en kısa sürede başvuru yapmalarının önem taşıdığını belirtti. Valilik, sürecin titizlikle takip edildiğini ve selden etkilenen vatandaşların zararlarının belirlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını açıkladı.

Haber: Hüseyin Zorkun