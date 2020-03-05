Hataylı anne, talasemi hastası oğlu için destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Hataylı anne, talasemi hastası oğlu için destek bekliyor - Son Dakika

Hataylı anne, talasemi hastası oğlu için destek bekliyor

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bebekliğinde talasemi teşhisi konan 12 yaşındaki Emin Taha Satin'in annesi Merzuka Satin, oğluna uygun ilik bulunmasını umut ediyor.

Hataylı anne, talasemi hastası oğlu için destek bekliyor, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bebekliğinde talasemi teşhisi konan 12 yaşındaki Emin Taha Satin'in annesi Merzuka Satin, oğluna uygun ilik bulunmasını umut ediyor.

Kuzuculu Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Merzuka Satin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun henüz bir aylıkken halk arasında Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi hastalığına yakalandığını anlattı.

Eşini 5 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiğini, oğlunun sağlığı için tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını aktaran Satin, "Emin bir aylıkken doktorlar ilik nakli olması gerektiğini söyledi. O gün bu gündür imkanlarımız ölçüsünde uygun donör aradık. Kardeşlerimin, yakınlarımın tetkikleri yapıldı, ancak uygun ilik bulamadık. Eşim vefat etmeden önce doktorların 'bir kardeşi olursa uygun ilik bulunabilir' demesi üzerine 8 defa tüp bebek yaptık ancak sonuç olumsuz oldu. Eşim de öldükten sonra çaresiz kaldım." dedi.

Dörtyol Kaymakamlığı ve Türk Kızılay aracılığıyla oğluna kök hücre bağışı için kampanya yapıldığını ifade eden Satin, "İnşallah burada yapılan bağışlarla uygun donör bulunur ve yavrum da bu rahatsızlığından kurtulur. Allah kimsenin başına vermesin." ifadelerini kullandı.

Emin Taha Satin'in ablası Melike Satin (24) ise vatandaşları kök hücre bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kardeşini çok sevdiğini ve bir an önce iyileşmesini istediğini kaydeden abla Satin, "Vatandaşlar kök hücre bağışında bulunmaktan ve nakil yaptırmaktan korkmasınlar." diye konuştu.

Dörtyol, Hatay, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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