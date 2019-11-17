Son Dakika Haberleri: Hataylı aşçılar EXPO 2021'e hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Hataylı aşçılar EXPO 2021'e hazırlanıyor - Son Dakika

Hataylı aşçılar EXPO 2021'e hazırlanıyor

6 saat önce

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın aşçıları EXPO 2021 fuarı için hazırlıklara başladı.

Hataylı aşçılar EXPO 2021'e hazırlanıyor, System.String[]

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın aşçıları EXPO 2021 fuarı için hazırlıklara başladı.

Hatay Profosyonel Aşçılar ve Şerefler Derneği üyeleri, Hatay'da 2021 yılında "Medeniyetler Bahçesi" adıyla düzenlenecek EXPO kapsamında kurulacak olan Gastronomi Köyü'nde aktif rol almak adına istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Celil Erkan, Antakya'daki dernek binasında gerçekleşen toplantıda çalışan aşçıların yanı sıra, gastronomi alanında eğitim alan lise ve üniversite öğrencilerini tek çatı altında toplayarak güzel bir ekip oluşturma hedefinde olduklarını belirtti.

Kentte kurulacak olan Gastronomi Köyü için kolları sıvadıklarını ifade eden Erkan, "Gastronomi kenti Hatay'ın tüm aşçı ve şeflerini tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Hatay'ın lezzetlerini tanıtmaya yönelik de workshop organizayonlarımız devam ediyor. Kentin 15 ilçesine yaydığımız etkinliklerde, yörenin lezzetlerini gelecek nesillere aktarma adına eğitimler veriyoruz." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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