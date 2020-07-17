Hataylı baba oğluna 8 yıl sonra kavuştu - Son Dakika

Hataylı baba oğluna 8 yıl sonra kavuştu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Uncu, annesi tarafından doğumu gizlenerek Suriye'ye götürülen evladına 8 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Uncu, annesi tarafından doğumu gizlenerek Suriye'ye götürülen evladına 8 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

Uncu, 2011 yılında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli Asma Ajmrzuki ile tanışarak dünyaevine girdi.

Evlilikten kısa süre sonra çiftin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrılan Ajmrzuki, bir süre sonra doğum yaptı ve bu durumu kocasından gizledi.

Türkiye'de doğum yapan Asma Ajmrzuki, Muhammed Nur adını verdiği bebeğiyle 8 yıl önce ülkesine dönüş yaptı.

Evladının varlığından habersiz 7 yıl yaşayan baba Ahmet Uncu'ya, Suriye'deki akrabaları, geçen yıl haber göndererek bir oğlu olduğunu bildirdiler.

Çocuğunun varlığından 7 yıl sonra haberdar olan Uncu'nun, oğlu Muhammed Nur'a kavuşma hayali, Hatay Valiliğinin devreye girmesiyle gerçeğe dönüştü.

Yapılan çalışma ile Afrin'de bulunan 8 yaşındaki Muhammed Nur, Suriye'den alınarak Türkiye'ye getirildi.

Oğlunu Cilvegözü Sınır Kapısı'nda karşılayan baba Ahmet Uncu, yıllar sonra gördüğü evladıyla hasret giderdi.

Ahmet Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra çocuğuna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Suriye'deki oğlunun varlığından, akrabalarının kendisini aramaları üzerine geçen yıl haberdar olduğunu ifade eden baba Uncu, "Eşim 8 yıl önce evi terk edip gitti, hamile olduğunu bilmiyordum. Doğum yapmış ve Suriye'ye gitmiş. Çocuğumu görmedim. Yıllar sonra öğrendikten sonra çocuğumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Sonradan haberim oldu ve oğluma kavuşmak için harekete geçtim." dedi.

Yıllarca evladının varlığından habersiz yaşamak zorunda bırakıldığını anlatan Uncu, çocuğunun yaşadığı öğrendikten sonra yetkililere haber verdiğini ve çalışmalar neticesinde 8 yıl sonra evladına kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

"8 yıl sonra kavuşmak çok garip duydu"

Oğlu Muhammed'in Afrin'de olduğu bilgine ulaşan ve hemen yetkililere haber veren baba Uncu, "Temennim hiçbir ailenin evlat acısı yaşamamasıdır. Devletimiz bizim arkamızda durdu ve evladıma kavuşmama imkan sağladılar. Çocuğumun hasreti, yetkililerin devreye girmesiyle sona erdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun'a ve Reyhanlı Belediye Başkanımız Mehmet Hacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Babama kavuştuğum için mutluyum"

Yıllar sonra babasına, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kavuşan Muhammed Nur ise çok mutlu olduğunu ve babasına kavuştuğu için şükrettiğini söyledi.

Nur, babasına kavuşmasında kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Yeğenine kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan hala Nezahat Aksin de mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydetti.

Aksin, yeğeninin Türkiye'ye getirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hataylı baba oğluna 8 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hataylı baba oğluna 8 yıl sonra kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]