Balıkçılar, denize açılmak için gün sayıyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de denizlerdeki av yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle ağlarını denize atacak balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, son hazırlıklarını sürdürüyor.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sağlamtaş, AA muhabirine, av sezonunun kapandığı 15 Nisan'dan bu yana bölgedeki balıkçıların sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 5 aydır balıkçıların yeni sezon için hazırlık içinde olduğunu belirten Sağlamtaş, "Balıkçılarımız 'vira bismillah' deyip bereketli bir sezon geçirmek umuduyla denizlere açılacak." dedi.

Samandağ ilçesi açıklarındaki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının avı olumsuz etkilemesini beklemediklerini aktaran Sağlamtaş, şöyle konuştu:

"Petrol atığı, yüzer vaziyette. Devlet yetkilileri sağ olsunlar müdahale etti, 2 büyük gemimiz geldi, onun dışında römorkörlerle süpürme yöntemiyle büyük çoğunluğu temizlendi, kalan kısmı da ufak tefek sahile vurdu. Bizim avladığımız balıklar dip balığı doğal olarak o balığın petrolle temas etmesi söz konusu değil. En fazla ağa bulaşması söz konusu olabilir. Bulaşırsa tabii ki balıkçı da o balığı vatandaşa satmayacak."

Kaptan Mithat Eren 15 Eylül'ü heyecan ve umutla beklediğini ifade etti.

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan Hasan Kara da balıkçılık mesleğinin zor ancak dünyanın en güzel mesleği olduğunu söyledi.