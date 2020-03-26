Hataylı balıkçılar, desteklemelerden yararlanmak istiyor - Son Dakika

HATAY Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, sıkıntılı dönem geçiren sektörler arasında bulunduklarını belirterek, bölge balıkçısının da desteklemelerden faydalanmak istediğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alın koronavirüs nedeniyle etkilenen sektörler arasında balıkçının da olduğunu anlatan Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, bölge balıkçısının da sıkıntılı günler geçirdiğini kaydetti. Bilen, "Ülke balıkçısının da bu ekonomik kaygısı artmaktadır. İthalat ihracat, balık avlama çoğu yerlerde yasaklandı. Balıkçı şu anda mağdur durumdadır" dedi.