Son Dakika Haberleri: Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda
Son Dakika Güncel Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda

Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda

7 saat önce

HATAY Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.

Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda, System.String[]

HATAY Bisiklet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği üyeleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Anıtkabir Yolundayız' adlı etkinlik için Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri, Antakya ilçesinden Ankara'ya pedal çevirmeye başladı. 11 bisikletçi, Hatay'dan Ankara'ya kadar pedal çevirerek, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki törenlere katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katılımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi önünden törenle Anıtkabir'e uğurlanan bisiklet tutkunlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağı teslim edildi. Törende konuşan Başkan Savaş, "Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız dünya var olduğu sürece bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek. Bugün burada şanlı bayrağımızı Ata'mızın ebedi istirahatgahına ulaştırılmak üzere sizlere teslim ediyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya ise, "Ata'mız Hatay'ın anavatana katılmasını çok istedi ve bunun için büyük mücadeleler verdi. Maalesef 1938 yılında aramızdan ayrılması sebebiyle anavatana katılışımızı göremedi. Ancak bizler 1939'da anavatana katılan şehrimizin bugünkü yöneticilerinden aldığımız Türk bayrağımızı büyük bir onurla Ata'mızın huzuruna ulaştıracağız. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Toplu anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından bisikletçiler yola çıktı.


Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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