Hataylı Çanakkale Şehitleri Adına Fidan Dikildi

Hatay'ın Belen ilçesinde Çanakkale savaşlarında şehit olan 276 Hataylının adına Amanos Dağları'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde Çanakkale savaşlarında şehit olan 276 Hataylının adına Amanos Dağları'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.



Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, askerler ve veliler Amanos Dağları'na şehitler adına fidan dikti.





Dernek Başkanı Mustafa Özer yaptığı açıklamada, Şehit Teğmen İbrahim Naci'nin Günlüğü' kitabındaki 'Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim' dizelerinden yola çıktıklarını ve Hatay nüfusuna kayıtlı şehitleri unutmamak adına bir başlangıç yaptıklarını söyledi.





İlerleyen zamanlarda fidanlık bakımları gerçekleştireceklerini belirten Özer, 276 şehidin künyelerini ağaçlara ve tabelaya yazarak alanda isimlerini yaşatacaklarını dile getirdi.





Babasının iki dayısı Çanakkale'de şehit olan eğitimci Mustafa Uçan da, "Hatay Belenli olarak babamın iki dayısı Çanakkale'de şehit oldular. Onların isimlerini burada yaşatacağımız için çok mutluyuz, vesile olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Programda, Belen Müftüsü Mehmet Doğru tarafından dua edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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