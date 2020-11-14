Hataylı çobanlar teleme yoğurdu geleneğini devam ettiriyor - Son Dakika

HATAY'ın Hassa ilçesinde, evlerinden kilometrelerce uzaklıktaki yaylalarda küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, dedelerinden ve babalarından devraldıkları teleme geleneğini sürdürüyor.

İlçedeki yaylalarda küçükbaş hayvan otlatan çobanlar, incir sütü ile keçi sütünü mayalayarak elde ettikleri teleme yoğurdunu tüketerek, geleneklerini yaşatıyor. Çobanlar, incir mevsiminde meralarda otlattıkları hayvanları su kenarındaki ağaçlık alanlara getirip, otlatıyorlar. Ağaç gölgelerinde bir araya gelen çobanlar, odun ateşinde demledikleri çayları yudumlayarak günün yorgunluğunu atıyor. Evlerinden kilometrelerce uzaktaki çobanlar, topladıkları incirlerin sütü ile keçilerden sağdıkları sütü mayalayarak 5-10 saniyede teleme adı verilen yoğurt üretiyor. Çobanlar, evden getirdikleri bazlama ekmeğiyle bu yoğurdu tüketiyor.

'İNCİR ZAMANI EVİMİZDEN ERZAK ALMAYIZ'

DHA muhabirine konuşan çoban Enes Sarı, bölgesinde incir ağacı bulunmayan çobanların ise daha önceden buldukları incir sütünü bir beze damlatıp kurutarak stok yaptığını söyledi. Sarı, "İncir zamanı geldiğinde koyun ve keçileri otlatmaya çıktığımız zaman evden erzak almayız. Öğle yemeğimizi keçi sütünden ve incirden mayalayarak yaptığımız teleme ile yaparız" dedi.