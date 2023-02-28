Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti - Son Dakika
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Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti

28.02.2023 12:24
Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Mersin'e gelen Ali Çetinkaya, kendisine verilen eşyalar arasında bulduğu bir miktar altını sahibine ulaştırılması için yetkililere verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Mersin'e gelen Ali Çetinkaya, kendisine verilen eşyalar arasında bulduğu bir miktar altını sahibine ulaştırılması için yetkililere verdi.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden 47 yaşındaki Ali Çetinkaya ve ailesi, Mersin'in Mut ilçesinde yetkililerce bir eve yerleştirildi.

Çetinkaya ailesine Türk Kızılay tarafından yardımda bulunularak ev eşyaları verildi.

Eşyalar arasındaki yastığı kullanmak istediğinde içinde altın bulan Çetinkaya, hemen Türk Kızılay Mut Şubesine giderek durumu yetkililere bildirdi.

Çetinkaya, gazetecilere deprem nedeniyle eşinin ve çocuklarının izini kaybettiğini anlattı.

Yaptığı araştırmayla eşi ve çocuklarının Mersin'in Mut ilçesine yerleştirildiğini öğrendiğini aktaran Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bende telefon olmadığı için ailemin izini kaybettim. Bir hafta sonra öğrendim Mut'ta olduklarını ve bende buraya geldim. Burada Türk Kızılaya müracaat ettim. Kızılay da sağ olsun bana yardımcı oldu. Yatacak yer, yastık, yorgan verdi. Akşam eve gidip kafamı yastığa koyduğumda sert bir madde hissettim. İçine baktım bir altın kutusu olduğunu gördüm. Sabah da Kızılay'a geldim ve 'bana verdiğiniz yastığın içinde altın var' dedim. 'Nereden biliyorsun' dediler. Ben de 'siz çıkarın' dedim. Yetkililer çıkardı ve altın vardı."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Senemli de depremzedenin bulduğu altını tutanak karşılığında sahibine ulaştırılması için polise teslim ettiklerini söyledi.

Senemli, depremzedeye örnek davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hataylı depremzede kendisine verilen yastıkta bulduğu altını yetkililere teslim etti - Son Dakika
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