Hataylı Doktorlar 'şiddete Hayır' Dedi

Hatay'da sağlık çalışanları İstanbul, Samsun ve İzmir'de meslektaşlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Hatay'da sağlık çalışanları İstanbul, Samsun ve İzmir'de meslektaşlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.



Hatay Aile Hekimleri Derneği, Türk Sağlık Sen Hatay Şubesi, Hatay Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hatay Şubesi üyesi sağlık çalışanları sağlıkta şiddete hayır demek için bir günlük iş bıraktı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Hatay Aile Hekimleri Derneği Başkanı Nihat Fahlioğulları, Biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var bu yeminde şifa vermek var, bu yeminde hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var, önce zarar vermeme var ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok, bu yeminde yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok. Savaş da bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor tehdit ediliyor, darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Biz özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki; etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır dedi.

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