1 dakikada 30 milyonu enkaz oldu: Depremden önce krallar gibi yaşıyordum - Son Dakika
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1 dakikada 30 milyonu enkaz oldu: Depremden önce krallar gibi yaşıyordum

30.05.2023 14:38

Hatay'da yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası esnaf Levent Hallum, 30 milyona yakın birikimini depremde bir dakika içinde kaybetti. 3 dükkanı ve 6 dairesi kullanılamaz hale gelen, 12 akrabasını kaybeden Levent Hallum, "Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı medeniyetler şehri Hatay'da meydana getirdi. Defne Elektrik Mahallesi'nde yaşayan Hallum, 3 çocuğu ve eşiyle depremi burunları bile kanamadan atlattı. Buna

3 DÜKKANI VE 6 DAİRESİ KULLANILAMAYACAK HALE GELDİ

rağmen Hallum'n Defne ve Antakya olmak üzere 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar aldı ve kullanılamayacak duruma geldi. Ailesinden 12 kişiyi toprağa veren Levent Hallum, depremin ardından Mersin iline yakınlarının yanına taşındı. Sık sık doğup büyüdüğü Hatay'a gelen Hallum, enkaza dönen 30 yıllık birikimlerini görünce derin bir üzüntü yaşadı. Ailesine sarılabilmesinin en büyük tesellisi olduğunu dile getiren Levent Hallum'un tek isteği yeniden doğup büyüdüğü topraklarda yaşamak.

Hatay'da Depremde 30 Milyonluk Birikimini Kaybeden Esnafın Tek Dileği Topraklarında Ölmek

12 AKRABASINI KAYBETTİ

Depremden birkaç dakika önce su içmeye kalktığını, sarsıntının başladığını anlatan Hallum, "Kızlarım kapıyı açtı, oğlumu uyandırdım. Aşağıya inmedik, dama çıktık. Damda yerimizde duramıyorduk, gelen uğultunun ardından tüm binalar arka arkaya yıkılmaya başladı. Kıyamet koptu, bomba atmış gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Allah'a binlerce şükür bize ömür verdi. Binamız ağır hasarlı oldu. Depremde 12 akrabamı kaybettim" dedi.

Hatay'da Depremde 30 Milyonluk Birikimini Kaybeden Esnafın Tek Dileği Topraklarında Ölmek

"30 MİLYONA YAKIN KAYIP"

Kasap ve kebap üzerine işletmelerinin olduğunu dile getiren Hallum, "Hatay'ın sayılı esnaflarındandım. 6 dairem 3 dükkanım gitti. Maddi zararım 30 milyona yakın ama Allah'tan gelen bir şey. Bizim tek dileğimiz Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, yapılaşmada bize yardım eder ayaklanırız. Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Mersin bize kucak açtı ama kendi topraklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Hatay'da Depremde 30 Milyonluk Birikimini Kaybeden Esnafın Tek Dileği Topraklarında Ölmek

"DEPREMDEN 1 DAKİKA ÖNCE KRALLAR GİBİYDİM"

Çocuklarını sarabilmenin en büyükse serveti olduğunu dile getiren Hallum, "Zengin kardeşlerim vardı durumları kötü, birçok arkadaşım vefat etti. Dükkanımın bulunduğu apartmanda 76 kişi hayatını kaybetti. Ben binadan burnum kanamadan indim, her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter. Benim tek dileğim kendi topraklarımda ölmek. Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Korul Nuri: Allah yar ve yardimciniz olsun sagligininz yerinde olsun Devletimiz sagolsun insallah yaralarininz tek tek sarilacaktir. Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Allah, Çocuk, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 1 dakikada 30 milyonu enkaz oldu: Depremden önce krallar gibi yaşıyordum - Son Dakika


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